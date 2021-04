Alitalia | Leogrande | situazione finanziaria di grossa difficoltà

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – “A causa della pandemia provocata dal Covid,ha fatto registrare una perdita di ricavi “mesi su mesi, addirittura del 90% in alcuni mesi”. Lo ha detto il Commissario straordinario, Giuseppe, in audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera precisando che nei mesi di maggio e aprile del 2020 si è registrato un calo dei ricavi del 96 e del 97% rispettivamente, mentre a febbraio scorso il calo è stato dell’85,5%, a 21,2 milioni, rispetto ai 145,6 milioni del febbraio del 2020. Oggiin As si trova “in unadi”, ha dettoimputando ciò all’aggravarsi della pandemia e dell’allungamento dei tempi sulla ...

"Il valore del marchio si aggira sui 150 milioni di euro". Lo ha detto il commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, in audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera, auspicando che possa rimanere "operativo sul ramo aviation, conservare il valore in ..."
"Marchio è bene strumentale essenziale". Fava: "Fare prestissimo, non presto". Santosuosso: "Vaglieremo piano ITA"