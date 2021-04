Alessandro Siani su Instagram: le foto con Maradona, i successi e i film (Di martedì 20 aprile 2021) Alessandro Siani è molto presente Instagram, social che usa per festeggiare i suoi successi, per parlare delle sue pellicole e per celebrare le sue amicizie. Alessandro Siani, un attore comico famosissimo in tutta Italia, è sempre più attivo su Instagram, social che ha scelto per celebrare, attraverso molte foto, i suoi progetti di sceneggiatore, produttore, scrittore, regista, cabarettista e comico, le sue amicizie e i suoi successi. Sul profilo di Siani non compaiono spesso foto dei suoi figli o di sua moglie, principalmente infatti l'attore pubblica immagini inerenti al suo ambiente di lavoro: compaiono spesso immagini dal set di suoi film come Mister Felicità e Il giorno più bello ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021)è molto presente, social che usa per festeggiare i suoi, per parlare delle sue pellicole e per celebrare le sue amicizie., un attore comico famosissimo in tutta Italia, è sempre più attivo su, social che ha scelto per celebrare, attraverso molte, i suoi progetti di sceneggiatore, produttore, scrittore, regista, cabarettista e comico, le sue amicizie e i suoi. Sul profilo dinon compaiono spessodei suoi figli o di sua moglie, principalmente infatti l'attore pubblica immagini inerenti al suo ambiente di lavoro: compaiono spesso immagini dal set di suoicome Mister Felicità e Il giorno più bello ...

