Alessandra Amoroso ad Amici Specials | “il lockdown il momento più brutto della mia vita”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 aprile 2021) Grandi emozioni nell’ottavo episodio dicon tutti gli allievi del talent di Maria de Filippi rimasti ancora in scuola! Protagonistapuntata disponibile da oggi su Amazon Prime Video,che si è raccontata ai ragazzi di20 tramite le sue canzoni. Sandrina ha spiegato che si racconta con la musica, la cosa che meglio sa fare. E non c’è modo migliore di iniziare se non con Immobile una canzone che lei ha odiato e amato tantissimo, che ha dato il via alla sua carriera e che oggi è fondamentale per ogni tappa che fa.ricorda anche i giorni nella scuola di. Chi ha vissuto il suo percorso ricorda bene che per lei è stato difficilissimo: non sopportava le critiche, non voleva essere giudica, non ...