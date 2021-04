"Al Cremlino si sentono vittime. Mentalità da tempo di guerra"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cremlino sentono

il Giornale

Come sintetizzerebbe il ruolo dei servizi nel sistema di potere del? "Quella di Putin è la corte di uno Zar. E i servizi di sicurezza sono tra i baroni più importanti, pur se non i soli. ...... quello sull'asse Italia - Russia è ' un tipico caso di spionaggio, di quelli che non si...non rappresenta un problema per la nuova amministrazione Biden in rotta di collisione col, ..."La giornata di lavoro di Putin inizia sempre allo stesso modo. Nel primo pomeriggio, non è un tipo mattiniero, la prima cosa che fa è leggere i rapporti quotidiani di tre dei suoi servizi segreti" ...I medici dell'oppositore numero uno del presidente Vladimir Putin lanciano l'allarme. Commissione europea e Stati Uniti fanno pressione sulla Russia ...