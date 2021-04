Air Italy: nuova fumata nera su Cig, sindacati all'attacco (Di martedì 20 aprile 2021) "Proroga degli ammortizzatori sociali almeno al 31 dicembre, per consentire una soluzione imprenditoriale diversa dalla chiusura". L'hanno chiesto i sindacati ai vertici aziendali di Air Italy e ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) "Proroga degli ammortizzatori sociali almeno al 31 dicembre, per consentire una soluzione imprenditoriale diversa dalla chiusura". L'hanno chiesto iai vertici aziendali di Aire ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Air Italy Air Italy: nuova fumata nera su Cig, sindacati all'attacco "Proroga degli ammortizzatori sociali almeno al 31 dicembre, per consentire una soluzione imprenditoriale diversa dalla chiusura". L'hanno chiesto i sindacati ai vertici aziendali di Air Italy e ai liquidatori della società durante il confronto odierno sul licenziamento di 1.383 dipendenti. Ma è stata fumata nera. "Prendiamo atto dell'indisponibilità dei liquidatori ad accedere ...

Air Italy: per i liquidatori fine CIGS alla scadenza del 30 giugno Olbia. Brutte notizie sulla vicenda Air Italy in liquidazione: richiesta di revoca della procedura di licenziamento collettivo respinta. All'odierno incontro in videoconferenza, svoltosi con i rappresentanti di Air Italy in liquidazione ...

