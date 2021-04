Agente penitenziario ha una relazione clandestina in carcere con un detenuto: incastrata da un tatuaggio particolare (Di martedì 20 aprile 2021) Un’Agente penitenziaria ha iniziato una relazione clandestina con uno dei detenuti che avrebbe dovuto vigilare e per questo è stata condannata a dieci mesi di carcere. Protagonista della vicenda è Scarlett Aldrich, 22enne Agente di polizia penitenziaria, che dal 2019 lavora nel carcere di massima sicurezza HMP Full Sutton, nei pressi di York, nel Regno Unito. Lì si è innamorata di uno dei detenuti, condannato per rapina a mano armata: i due hanno iniziato ad avvicinarsi durante i laboratori organizzati all’interno del penitenziario, poi la loro relazione è entrata nel vivo. Tanto che l’Agente ha fatto avere illegalmente al fidanzato un cellulare per poter mantenere i contatti con lui. Con il passare del tempo però, il loro legame ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Un’penitenziaria ha iniziato unacon uno dei detenuti che avrebbe dovuto vigilare e per questo è stata condannata a dieci mesi di. Protagonista della vicenda è Scarlett Aldrich, 22ennedi polizia penitenziaria, che dal 2019 lavora neldi massima sicurezza HMP Full Sutton, nei pressi di York, nel Regno Unito. Lì si è innamorata di uno dei detenuti, condannato per rapina a mano armata: i due hanno iniziato ad avvicinarsi durante i laboratori organizzati all’interno del, poi la loroè entrata nel vivo. Tanto che l’ha fatto avere illegalmente al fidanzato un cellulare per poter mantenere i contatti con lui. Con il passare del tempo però, il loro legame ha ...

