Addio Lorenzo, il volontario sorridente: a 22 anni aiutava i bambini malati di cuore come lui (Di martedì 20 aprile 2021) ANCONA - Sorrisi, solo sorrisi. Spuntano ovunque negli scatti di una vita evaporata troppo presto. Lorenzo era così: guardava il mondo con la purezza di un bambino. Nei suoi occhi cristallini vedevi ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 20 aprile 2021) ANCONA - Sorrisi, solo sorrisi. Spuntano ovunque negli scatti di una vita evaporata troppo presto.era così: guardava il mondo con la purezza di un bambino. Nei suoi occhi cristallini vedevi ...

Addio Lorenzo, il volontario sorridente: a 22 anni aiutava i bambini malati di cuore come lui ANCONA - Sorrisi, solo sorrisi. Spuntano ovunque negli scatti di una vita evaporata troppo presto. Lorenzo era così: guardava il mondo con la purezza di un bambino. Nei suoi occhi cristallini vedevi la sincerità, ma anche lo straordinario coraggio con cui affrontava la sua malattia. Aveva un cuore ...

