ABI, prestiti ancora in crescita. Italiani ancora attratti dalla liquidità (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – prestiti attesi in crescita a marzo del 4,5% rispetto ad un anno fa, grazie alla crescita registrata a febbraio dalle imprese (+7,6%) più forte di quella riportata dalle famiglie (+2,4%). Lo rivela l’ultimo rapporto ABI, elaborato su dati della Banca d’Italia. A marzo, i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento si mantengono sui minimi storici: il tasso medio sul totale dei prestiti è sceso al 2,24% dal 2,25%, il tasso medio praticato alle imprese per l’erogazione dei finanziamenti è salito all’1,20% dall’1,15% precedente e quello per l’acquisto di abitazioni è salito all’1,37% dall’1,30%. Continua a migliorare la qualità del credito: le sofferenze nette sono scese a febbraio a 20,1 miliardi di euro rispetto ai 26,4 miliardi di febbraio 2020 (-6,3 miliardi pari a -23,8%) ed ai 33,6 miliardi di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) –attesi ina marzo del 4,5% rispetto ad un anno fa, grazie allaregistrata a febbraio dalle imprese (+7,6%) più forte di quella riportata dalle famiglie (+2,4%). Lo rivela l’ultimo rapporto ABI, elaborato su dati della Banca d’Italia. A marzo, i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento si mantengono sui minimi storici: il tasso medio sul totale deiè sceso al 2,24% dal 2,25%, il tasso medio praticato alle imprese per l’erogazione dei finanziamenti è salito all’1,20% dall’1,15% precedente e quello per l’acquisto di abitazioni è salito all’1,37% dall’1,30%. Continua a migliorare la qualità del credito: le sofferenze nette sono scese a febbraio a 20,1 miliardi di euro rispetto ai 26,4 miliardi di febbraio 2020 (-6,3 miliardi pari a -23,8%) ed ai 33,6 miliardi di ...

