“Abbiamo sbagliato”. Raimondo Todaro, silenzio rotto sull’ex Francesca Tocca e l’addio (super chiacchierato) (Di martedì 20 aprile 2021) Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ancora loro. Della storia tra il ballerino, che recentemente Abbiamo visto come giudice ad Amici, e Francesca Tocca, anche lei ballerina, si sa praticamente tutto. I due si sono lasciati da diverso tempo. Ma, come spesso avviene quando una coppia colpisce l’immaginario collettivo, molti fan sognano la riappacificazione, il ritorno di fiamma, insomma, il finale da “e vissero felici e contenti”. Anche perché da questo grande amore tra Raimondo e Francesca, il 23 ottobre 2013, è nata una bimba, Jasmine. E negli ultimi giorni è tutto un rincorrersi di voci, indiscrezioni, supposizioni. Eppure, solo qualche mese fa, il ballerino pubblicava la foto del matrimonio e confessava sui social: “Sono passati 6 ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021), ancora loro. Della storia tra il ballerino, che recentementevisto come giudice ad Amici, e, anche lei ballerina, si sa praticamente tutto. I due si sono lasciati da diverso tempo. Ma, come spesso avviene quando una coppia colpisce l’immaginario collettivo, molti fan sognano la riappacificazione, il ritorno di fiamma, insomma, il finale da “e vissero felici e contenti”. Anche perché da questo grande amore tra, il 23 ottobre 2013, è nata una bimba, Jasmine. E negli ultimi giorni è tutto un rincorrersi di voci, indiscrezioni, supposizioni. Eppure, solo qualche mese fa, il ballerino pubblicava la foto del matrimonio e confessava sui social: “Sono passati 6 ...

Advertising

Peppe71615343 : @Bea_Mary84 @juanito1897due @jovinco82 L'idea della SuperLega è geniale, ma di difficile conciliazione con il siste… - Roberto76118936 : @Idontsellnio Questo ci fa capire che non siamo NOI che abbiamo sbagliato ad investire,non siamo NOI che abbiamo sb… - DouxBebe_ : Abbiamo sbagliato tutto - mastaizittaunpo : Che poi più sbagliato di così non poteva essere: il tempismo del covid e della convivenza il suo “è solo sfiga che… - Giovannaconfal6 : RT @confundustria: Il funzionario che doveva classificare il rischio del #Morandi non aveva mai ispezionato il ponte di persona. Che è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo sbagliato Il golpe di Perez e Agnelli e una guerra tra soli cattivi Nel 1999 abbiamo la più massiccia opera di revisione e allargamento della competizione, che ... Il paragone sbagliato con l'NBA. Nelle ultime ore la fanbase più accanita della Superlega si esalta nell'...

Superlega, ira De Zerbi: "Non voglio giocare col Milan" ... non ho avuto mezza richiesta per rinforzare la squadra e l'abbiamo anche pagata questa scelta e se ... E' tutto sbagliato. Credo sia arrivato il momento anche di esporsi. Io domani non avrei piacere a ...

Accuse di razzismo alla Chiesa d'Inghilterra. Il primate Welby: abbiamo sbagliato Avvenire Superlega, l'ira di De Zerbi: 'Vorrei non giocare col Milan' E' tutto sbagliato". "Quindi - insiste - domani non avrei piacere a giocare la partita, perché il Milan fa parte di queste tre squadre e l'ho detto ai giocatori e a Carnevali (il dg ndr). Se Carnevali ...

The Queen, che ha 95 anni ma non abdicherà mai La scomparsa del marito Filippo a 99 anni, anzi a due mesi dai 100, contiene un presagio di mortalità anche per lei, che ha pochi anni di meno: nessuno ...

Nel 1999la più massiccia opera di revisione e allargamento della competizione, che ... Il paragonecon l'NBA. Nelle ultime ore la fanbase più accanita della Superlega si esalta nell'...... non ho avuto mezza richiesta per rinforzare la squadra e l'anche pagata questa scelta e se ... E' tutto. Credo sia arrivato il momento anche di esporsi. Io domani non avrei piacere a ...E' tutto sbagliato". "Quindi - insiste - domani non avrei piacere a giocare la partita, perché il Milan fa parte di queste tre squadre e l'ho detto ai giocatori e a Carnevali (il dg ndr). Se Carnevali ...La scomparsa del marito Filippo a 99 anni, anzi a due mesi dai 100, contiene un presagio di mortalità anche per lei, che ha pochi anni di meno: nessuno ...