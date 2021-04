A pochi giorni dalla scomparsa del Principe Filippo, nuovo grave lutto per la Regina Elisabetta (Di martedì 20 aprile 2021) Nei giorni del lutto per la morte del consorte Filippo, la Regina d'Inghilterra Elisabetta II piange anche un'altra perdita. È venuto a mancare Sir Michael Oswald, amico della sovrana nonché collaboratore della Famiglia Reale per cinquant'anni, morto proprio il giorno dei funerali di Filippo, il 17 aprile. Un ulteriore dispiacere si è aggiunto al dolore già esistente, tanto che questo momento difficile – secondo i tabloid britannici – potrebbe portare Elisabetta II ad allontanarsi dagli incarichi ufficiali e a demandarli al figlio Carlo. Chi era Sir Michael Oswald Oswald è morto all'età di 86 anni. Per molti anni era stato di manager dei Royal Studs nonché National Hunt Racing Adviser, ovvero il consigliere delle corse dei cavalli, per la ... Leggi su howtodofor (Di martedì 20 aprile 2021) Neidelper la morte del consorte, lad'InghilterraII piange anche un'altra perdita. È venuto a mancare Sir Michael Oswald, amico della sovrana nonché collaboratore della Famiglia Reale per cinquant'anni, morto proprio il giorno dei funerali di, il 17 aprile. Un ulteriore dispiacere si è aggiunto al dolore già esistente, tanto che questo momento difficile – secondo i tabloid britannici – potrebbe portareII ad allontanarsi dagli incarichi ufficiali e a demandarli al figlio Carlo. Chi era Sir Michael Oswald Oswald è morto all'età di 86 anni. Per molti anni era stato di manager dei Royal Studs nonché National Hunt Racing Adviser, ovvero il consigliere delle corse dei cavalli, per la ...

