Ultime Notizie dalla rete : Olbia una Il Comune acquisti i filmati di Teleregione. Mozione della minoranza consiliare E' ciò che auspica la minoranza consiliare di Liberi e Uniti per Olbia che ha presentato una mozione al sindaco e alla giunta di Olbia. "La rilevanza dell'archivio video della ex emittente ...

A Olbia una mozione per salvare il patrimonio audiovisivo dell'ex tv 5 Stelle La mozione del Gruppo Liberi e Uniti per Olbia. Con una mozione presentata nei giorni scorsi al sindaco e alla Giunta, il gruppo consiliare Liberi e Uniti per Olbia, su proposta del capo gruppo Tiziana Biscu, porta l'attenzione sul ...

Olbia, Liberi e Uniti: «Il Comune acquisisca il materiale audiovisivo della tv 5Stelle» La Nuova Sardegna Cancelleri sulla Sassari-Olbia: "Strada conclusa entro il 2023" Il sottosegretario Giancarlo Cancelleri in visita al cantiere della Sassari-Olbia. "La strada sarà conclusa entro il 2023", ha assicurato il viceministro. Il servizio del Tg di Videolina.

Rischio Bocche di Bonifacio, Fedepiloti: "Istituire una Postazione avanzata" La Federazione Italiana Piloti dei Porti in audizione informale, in una seduta congiunta della VIII e IX Commissione (rispettivamente Ambiente e Trasporti) nell’ambito della discussione delle risoluzi ...

