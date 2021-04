A maggio arriva la docuserie tratta da Veleno di Pablo Trincia (Di martedì 20 aprile 2021) In questi anni i libri diventati fonte di ispirazione per le serie sono stati numerosi. Più di recente, anche i podcast si sono elevati a miniere di storie per il piccolo schermo. In molti casi è stata l’intersezione fra questi due campi a fare da spunto. È il caso di Veleno, nuova docuserie di Amazon Prime Video: i cinque episodi, affidati a Fremantle Italia e a Ettore Paternò, saranno ufficialmente tratti dal volume Veleno. Una storia vera scritto da Pablo Trincia e pubblicato da Einaudi nel 2019. Ma il pensiero non può che andare anche all’omonimo podcast, realizzato dallo stesso Trincia con Alessia Rafanelli per Repubblica, il quale nel 2017 ha aperto la strada ai format audio in Italia. Sceneggiata e diretta da Hugo Berkeley, la ... Leggi su wired (Di martedì 20 aprile 2021) In questi anni i libri diventati fonte di ispirazione per le serie sono stati numerosi. Più di recente, anche i podcast si sono elevati a miniere di storie per il piccolo schermo. In molti casi è stata l’intersezione fra questi due campi a fare da spunto. È il caso di, nuovadi Amazon Prime Video: i cinque episodi, affidati a Fremantle Italia e a Ettore Paternò, saranno ufficialmente tratti dal volume. Una storia vera scritto dae pubblicato da Einaudi nel 2019. Ma il pensiero non può che andare anche all’omonimo podcast, realizzato dallo stessocon Alessia Rafanelli per Repubblica, il quale nel 2017 ha aperto la strada ai format audio in Italia. Sceneggiata e diretta da Hugo Berkeley, la ...

