540 mld in più a 10 ricconi Oxfam | “È il virus della disuguaglianza” di M P Terrosi

Il coronavirus può colpire indiscriminatamente, ma le cicatrici che lascia non sono uguali per tutti. Mentre la crisi economica legata al Covid ha messo centinaia di milioni di persone in condizioni di estrema difficoltà, il patrimonio accumulato dai 10 super ricchi è aumentato di 540 miliardi di dollari. Un esempio per tutti: il valore netto dei beni di Jeff Bezos è cresciuto di 78,2 miliardi di dollari. E' la fotografia scattata dal rapporto "Il virus della disuguaglianza", pubblicato da Oxfam. Anche la ripresa avrà tempi diversi. Se le fasce più povere della popolazione mondiale potrebbero metterci 10 anni per tornare ai livelli pre pandemia, le mille persone più ricche del mondo in soli 9 mesi hanno già recuperato tutte le perdite che avevano subito inizialmente.

