50 Best svela 50 Next, un elenco globale di giovani che plasmano il futuro della gastronomia (Di martedì 20 aprile 2021) L'elenco inaugurale 50 Next indica i leader della prossima generazione nel settore food and drink LONDRA, 20 aprile 2021 /PRNewswire/



L'organizzazione che ha ideato The World's 50 Best Restaurants e The World's 50 Best Bars presenta oggi la prima edizione di 50 Next, un elenco di giovani che plasmano il futuro della gastronomia. Ideata per ispirare, dare rilevanza e creare contatti per la nuova generazione di leader, 50 Next celebra persone di età pari e inferiore a 35 anni del settore food and drink, dai produttori agli educatori, dai creatori di tecnologie agli attivisti. L'annuncio virtuale di quest'anno sarà seguito nel 2022 da un evento dal vivo nella regione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) L'inaugurale 50indica i leaderprossima generazione nel settore food and drink LONDRA, 20 aprile 2021 /PRNewswire/L'organizzazione che ha ideato The World's 50Restaurants e The World's 50Bars presenta oggi la prima edizione di 50, undicheil. Ideata per ispirare, dare rilevanza e creare contatti per la nuova generazione di leader, 50celebra persone di età pari e inferiore a 35 anni del settore food and drink, dai produttori agli educatori, dai creatori di tecnologie agli attivisti. L'annuncio virtuale di quest'anno sarà seguito nel 2022 da un evento dal vivo nella regione ...

50 Next è un elenco, non una classifica, che celebra in modo specifico le persone, affiancando le classifiche annuali The World's 50 Best Restaurants and Bars. L'elenco nasce da solide ricerche e anal ...Un primo sguardo al nuovo attesissimo film DC! Alla regia c'è Andy Muschietti mentre The Flash sarà interpretato da Ezra Miller ...