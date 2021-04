22 aprile 2021: sesta Giornata Nazionale della Salute della Donna (Di martedì 20 aprile 2021) Anche per quest’anno, nella Giornata del 22 aprile (data di nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini) ricorre la Giornata Nazionale della Salute della Donna, voluta dal Comitato Atena Donna insieme al Ministero della Salute, una ricorrenza importante per mettere al centro dell’attenzione i temi legati alla Salute della Donna. «La Giornata Nazionale deve essere quest’anno l’occasione per lanciare un messaggio forte, che raggiunga tutte le donne, ricordando loro di non trascurare l’agenda della prevenzione e di ... Leggi su dilei (Di martedì 20 aprile 2021) Anche per quest’anno, nelladel 22(data di nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini) ricorre la, voluta dal Comitato Atenainsieme al Ministero, una ricorrenza importante per mettere al centro dell’attenzione i temi legati alla. «Ladeve essere quest’anno l’occasione per lanciare un messaggio forte, che raggiunga tutte le donne, ricordando loro di non trascurare l’agendaprevenzione e di ...

