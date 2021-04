200 kg di cozze sequestrate e 90mila euro di danno per furto di energia elettrica (Di martedì 20 aprile 2021) Continua l’incessante lavoro del personale del Commissariato Sezionale Borgo, impegnato nell’assiduo controllo del territorio, con particolare attenzione al Borgo Umbertino ed Città Vecchia.Incisivo l’intervento verso la costante presenza dei parcheggiatori abusivi. I poliziotti del Commissariato, spesso anche con servizi appiedati o in bicicletta, hanno fermato e allontanato ben 10 persone, sorprese nelle vie del centro ed impegnate nella loro attività abusiva. Tutti i fermati, già noti alle Forze dell’Ordine e tutti già destinatari del DASPO Urbano, sono stati denunciati in stato di libertà per le violazioni alle prescrizioni imposte dalla loro misura di polizia.Altre 14 persone sono state denunciate per la violazione alla misura del divieto di ritorno nel capoluogo Jonico, la maggior parte delle quali (tutte provenienti dalla provincia Nord di Taranto) sono state fermate ed ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 20 aprile 2021) Continua l’incessante lavoro del personale del Commissariato Sezionale Borgo, impegnato nell’assiduo controllo del territorio, con particolare attenzione al Borgo Umbertino ed Città Vecchia.Incisivo l’intervento verso la costante presenza dei parcheggiatori abusivi. I poliziotti del Commissariato, spesso anche con servizi appiedati o in bicicletta, hanno fermato e allontanato ben 10 persone, sorprese nelle vie del centro ed impegnate nella loro attività abusiva. Tutti i fermati, già noti alle Forze dell’Ordine e tutti già destinatari del DASPO Urbano, sono stati denunciati in stato di libertà per le violazioni alle prescrizioni imposte dalla loro misura di polizia.Altre 14 persone sono state denunciate per la violazione alla misura del divieto di ritorno nel capoluogo Jonico, la maggior parte delle quali (tutte provenienti dalla provincia Nord di Taranto) sono state fermate ed ...

