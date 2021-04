20 milioni di investimenti per la startup italiana del poke (Di mercoledì 21 aprile 2021) poke House conta già 30 ristoranti e più di 400 dipendenti in Italia, Portogallo e Spagna, con le nuove risorse punta ad aprire 200 nuovi locali anche in Francia e Regno Unito. (I fondatori di poke House Vittoria Zanetti e Matteo Pichi)Utilizzo delle nuove tecnologie, differenziazione e qualità dei prodotti sono le caratteristiche che hanno valso alla startup italiana poke House un finanziamento di 20 milioni di euro per espandere la propria attività e aprire 200 nuovi locali in tutta Europa. La startup, specializzata nel poke a base di riso e pesce, aveva già ricevuto un primo finanziamento da 5 milioni, nemmeno un anno fa, e con questa seconda tranche ha raggiunto il valore d’impresa pari a 100 milioni di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021)House conta già 30 ristoranti e più di 400 dipendenti in Italia, Portogallo e Spagna, con le nuove risorse punta ad aprire 200 nuovi locali anche in Francia e Regno Unito. (I fondatori diHouse Vittoria Zanetti e Matteo Pichi)Utilizzo delle nuove tecnologie, differenziazione e qualità dei prodotti sono le caratteristiche che hanno valso allaHouse un finanziamento di 20di euro per espandere la propria attività e aprire 200 nuovi locali in tutta Europa. La, specializzata nela base di riso e pesce, aveva già ricevuto un primo finanziamento da 5, nemmeno un anno fa, e con questa seconda tranche ha raggiunto il valore d’impresa pari a 100di ...

