20 aprile: su 5.067 tamponi molecolari sono stati rilevati 227 nuovi contagi (Di martedì 20 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.067 tamponi molecolari sono stati rilevati 227 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,48%. sono inoltre 3.122 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 50 casi (1,6%). I decessi registrati sono 6 a cu si somma uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 51 così come si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 344. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.618, con la seguente suddivisione territoriale: 767 a Trieste, 1.923 a Udine, 656 a Pordenone e 272 a Gorizia. I totalmente guariti ... Leggi su udine20 (Di martedì 20 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.067227con una percentuale di positività del 4,48%.inoltre 3.122 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali50 casi (1,6%). I decessi registrati6 a cu si somma uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 51 così come si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 344. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.618, con la seguente suddivisione territoriale: 767 a Trieste, 1.923 a Udine, 656 a Pordenone e 272 a Gorizia. I totalmente guariti ...

Advertising

GibelliTiziana : RT @TgrRaiFVG: In FVG su 5.067 tamponi molecolari sono stati rilevati 227 nuovi contagi (4,48%). Realizzati inoltre 3.122 test rapidi e ril… - TgrRaiFVG : In FVG su 5.067 tamponi molecolari sono stati rilevati 227 nuovi contagi (4,48%). Realizzati inoltre 3.122 test rap… - 1965M2 : RT @Cris_58bb: #DayDreamer Ascolti 14 Aprile 2021 in fascia pomeridiana. 2.067.000 di telespettatori e il 18.9% di share. #DayDreamerPri… - Filomen83869378 : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 14 Aprile 2021 in fascia pomeridiana. 2.067.000 di telespettatori e il 18.9% di share. ???? https://t.c… - meshorahomy : RT @demomelek: #DayDreamer Ascolti 14 Aprile 2021 in fascia pomeridiana. 2.067.000 di telespettatori e il 18.9% di share. ???? https://t.c… -