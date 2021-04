150 multe, ma non ha mai chiuso: la lotta della “Torteria” di Chivasso (Di martedì 20 aprile 2021) “La signora Rosy sta lottando per il diritto di tutti, anche di quelli che non hanno il coraggio…” Commenta così una delle utenti del nostro canale social sotto il post che racconta la storia di questa donna che non si arrende, proprietaria del ristorante La Torteria di Chivasso. Sfidando i dpcm, non ha mai chiuso la sua attività ed è arrivata a collezionare ben 150 multe. Quella che da molti è stata definita come “disobbedienza civile”, Rosy Sparati la definisce come una protesta “tutelata dalla Costituzione”. “Impedire ad un lavoratore di lavorare è anticostituzionale, ed è tutelato dall’articolo 1 e 41 della costituzione”, spiega Rosy sui social. Nonostante subisca continue “pressioni dalle forze dell’ordine per farle chiudere l’attività”, non sta facendo passi indietro e non ... Leggi su ilparagone (Di martedì 20 aprile 2021) “La signora Rosy stando per il diritto di tutti, anche di quelli che non hanno il coraggio…” Commenta così una delle utenti del nostro canale social sotto il post che racconta la storia di questa donna che non si arrende, proprietaria del ristorante Ladi. Sfidando i dpcm, non ha maila sua attività ed è arrivata a collezionare ben 150. Quella che da molti è stata definita come “disobbedienza civile”, Rosy Sparati la definisce come una protesta “tutelata dalla Costituzione”. “Impedire ad un lavoratore di lavorare è anticostituzionale, ed è tutelato dall’articolo 1 e 41costituzione”, spiega Rosy sui social. Nonostante subisca continue “pressioni dalle forze dell’ordine per farle chiudere l’attività”, non sta facendo passi indietro e non ...

