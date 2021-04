10 falsi miti sull’auto elettrica

Leggi su wired

(Di martedì 20 aprile 2021) La ricaricadi una plug-in hybrid AudiPurtroppo, quando si parla molto di un argomento, a diffondersi insieme alla corretta informazione sono anche le fake news. Chi un argomento lo conosce poco, non è in grado di distinguere e finisce per farsi condizionare da suggestive false verità. E questo è un peccato, soprattutto per quanto riguarda la mobilità. Vediamo di sfatare alcuni tra ipiù diffusi. 1 – Le elettriche? Da usare solo in città Questo si sente dire molto spesso. La prima ingenuità sta nel parlare di auto elettriche, in generale. Ma se un tempo l’offerta si limitava a pochissimi modelli, per lo più in effetti citycar, a oggi la gamma è molto variegata. Ci sono modelli che nascono per la città e che per essa sono pensati, ma oramai una compatta media del segmento C (quello della ...