Zia Restaurant – Roma

(Di martedì 20 aprile 2021) Tordomatto Via Goffredo Mameli, 45 – 00153Tel. 06/23488093 Sito Internet: www.zia.com Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 16/20€, primi 16/18€, secondi 26/28€, dolci 12€ Giorno di chiusura: A pranzo. Domenica OFFERTA In crescita la cucina di questo ristorante aperto da pochi anni su Via Garibaldi, nei pressi di Piazza San Cosimato. Una cucina di ricerca che dopo la riapertura abbiamo trovato più centrata, con alcuni piatti davvero eccellenti, da provare ordinando à la carte oppure optando per una delle due proposte degustazione da 55 e 75€, rispettivamente di 5 e 7 portate, volendo, dietro richiesta, completamente vegetariane. Deliziosa l’accoglienza affidata a una serie di carinerie molto sfiziose: mozzarellina fatta da loro con latte di capra, mini bun cotto al vapore farcito con parmigiana di melanzane, anguria marinata nel bitter ...

