Zero nuovi casi Covid e un decesso a San Marino (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Nella Repubblica di San Marino, nelle ultime 24 ore, si sono verificati Zero nuovi casi positivi al coronavirus, Zero guarigioni e un altro decesso. Sono stabili, quindi, a 196 i casi attivi di Covid. Lo comunica l'Istituto di sicurezza sociale sammarinese. Nelle ultime 24 ore si è registrato il decesso di una sammarinese di 92 anni. Sono stati 22 i tamponi analizzati ieri tra cui non sono emerse ulteriori positività. All'ospedale di Stato sono ricoverate 20 persone, delle quali cinque si trovano nel reparto di terapia intensiva. Il totale delle vaccinazioni somministrate dall'inizio della campagna fino alla ore 13 della giornata odierna è di 21.905 di cui 13.460 persone vaccinate con la prima dose e 8.445 con anche la ... Leggi su agi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Nella Repubblica di San, nelle ultime 24 ore, si sono verificatipositivi al coronavirus,guarigioni e un altro. Sono stabili, quindi, a 196 iattivi di. Lo comunica l'Istituto di sicurezza sociale sammarinese. Nelle ultime 24 ore si è registrato ildi una sammarinese di 92 anni. Sono stati 22 i tamponi analizzati ieri tra cui non sono emerse ulteriori positività. All'ospedale di Stato sono ricoverate 20 persone, delle quali cinque si trovano nel reparto di terapia intensiva. Il totale delle vaccinazioni somministrate dall'inizio della campagna fino alla ore 13 della giornata odierna è di 21.905 di cui 13.460 persone vaccinate con la prima dose e 8.445 con anche la ...

