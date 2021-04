Zaia | “Preoccupato per le riaperture | Venezia non ha spazi all’aperto”

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 19 aprile 2021) In questi giorni il tema principale è quello delle. Tra dubbi e preoccupazioni si procede con i preparativi. Ad essere particolarmente dubbioso è il governatore del Veneto Luca, per il quale lepotrebbero rappresentare un problema per la sua regione. Spiega il Governatore alla trasmissione di Barbara D’Urso: “Ci sono dei punti da chiarire, come i ristoranti.non ha tanti, c’è il rischio che quei ristoratori non possano vedere la riapertura in questa prima fase”. Il governatore si riferisce al fatto che le, per ora, siano state previste solo per quei ristoranti che abbiano la possibilità di fornire posti. Poi aggiunge: “Altra preoccupazione sono i mezzi di trasporto” ...