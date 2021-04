WTA Stoccarda 2021 | risultati 19 aprile | al secondo turno Belinda Bencic e Maria Sakkari

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il torneo Porsche Tennis Grand Prix, di categoria WTA 500, che si gioca sulla terra battuta al coperto di, in Germania, vede oggi disputarsi i primi due incontri del primo. Alle prime quattro teste di serie, già agli ottavi, ovvero l’australiana Ashleigh Barty, la romena Simona Halep, la statunitense Sofia Kenin e l’ucraina Elina Svitolina, si aggiungono la svizzerae la greca. Non ci sono azzurre in questo torneo. L’elvetica, testa di serie numero 8, impiega un’ora e mezza di gioco per liberarsi della qualificata tedesca Nastasjana Schunk, battuta con il punteggio di 6-4 6-2. Nel primo set l’equilibrio dura fino al 3-3, poi è decisivo il break nel ...

Il torneo Porsche Tennis Grand Prix 2021, di categoria WTA 500, che si gioca sulla terra battuta al coperto di Stoccarda, in Germania, vede oggi disputarsi i primi due incontri del primo turno. Alle p ...