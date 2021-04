Wta Stoccarda 2021: il montepremi e il prize money (Di lunedì 19 aprile 2021) Il prize money e il montepremi del Wta 500 di Stoccarda 2021, evento in programma dal 19 al 25 aprile. Il torneo tedesco offrirà la partecipazione di giocatrici del calibro di Simona Halep, Ashleigh Barty e Sofia Kenin, vincitrici Slam e pronte a ben figurare in Germania. Da osservare con attenzione inoltre le prestazioni di Karolina Pliskova, Elina Svitolina e Aryna Sabalenka, mentre non vi saranno tenniste italiane in main raw. Il prize money corrisponde a 456.073 euro, con 5.365 e 1 punto del ranking femminile distribuiti per tutte le giocatrici che si fermeranno al primo turno. Di seguito la distribuzione di premi pecuniari e punti validi per la classifica Wta. montepremi WTA 500 Stoccarda 2021 PRIMO TURNO – € ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Ile ildel Wta 500 di, evento in programma dal 19 al 25 aprile. Il torneo tedesco offrirà la partecipazione di giocatrici del calibro di Simona Halep, Ashleigh Barty e Sofia Kenin, vincitrici Slam e pronte a ben figurare in Germania. Da osservare con attenzione inoltre le prestazioni di Karolina Pliskova, Elina Svitolina e Aryna Sabalenka, mentre non vi saranno tenniste italiane in main raw. Ilcorrisponde a 456.073 euro, con 5.365 e 1 punto del ranking femminile distribuiti per tutte le giocatrici che si fermeranno al primo turno. Di seguito la distribuzione di premi pecuniari e punti validi per la classifica Wta.WTA 500PRIMO TURNO – € ...

Advertising

Ubitennis : WTA Stoccarda, il tabellone: torna Halep, Kvitova-Brady al primo turno - TennisWorldit : Wta Draw - A Stoccarda 7 delle prime 10. Istanbul, c'è Sara Errani - livetennisit : WTA Stoccarda e Istanbul: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo Sara Errani in Turchia - zazoomblog : WTA Stoccarda 2021: Ashleigh Barty guida il tabellone del 500 sulla terra indoor tedesca - #Stoccarda #2021:… - LorenzoAndreol4 : RT @SuperTennisTv: Pronti per una nuova settimana di #tennis in diretta su #SuperTennisTV?! ?? 19-25 aprile ??ATP 500 Barcellona ??ATP 250 B… -