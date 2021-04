Whatsapp, ecco il trucco che vi salverà la vita: non potete non conoscerlo (Di lunedì 19 aprile 2021) A volte non vogliamo far sapere che abbiamo letto un messaggio di un nostro contatto Whatsapp. Ci sono trucchetti che ci consentono di farlo chat di Whatsapp (pixabay)Sulla chat di Whatsapp riceviamo messaggi di tutti i tipi. E’ un’app di messaggistica che oramai utilizziamo non solo per parlare con gli amici ma anche per scambiare informazioni con i colleghi di lavoro. Si possono creare delle situazioni nelle quali, a seconda della persona che ci manda il messaggio, leggiamo senza alcun problema il testo appena ci viene inviato. Oppure possiamo ricevere messaggi che tranquillamente leggiamo più tardi. Ancora, comunicazioni che riguardano il lavoro, ad esempio, a cui dobbiamo rispondere il prima possibile. Ci sono invece alcuni messaggi che abbiamo necessità di leggere ma non vogliamo far sapere al contatto che ce li ... Leggi su kronic (Di lunedì 19 aprile 2021) A volte non vogliamo far sapere che abbiamo letto un messaggio di un nostro contatto. Ci sono trucchetti che ci consentono di farlo chat di(pixabay)Sulla chat diriceviamo messaggi di tutti i tipi. E’ un’app di messaggistica che oramai utilizziamo non solo per parlare con gli amici ma anche per scambiare informazioni con i colleghi di lavoro. Si possono creare delle situazioni nelle quali, a seconda della persona che ci manda il messaggio, leggiamo senza alcun problema il testo appena ci viene inviato. Oppure possiamo ricevere messaggi che tranquillamente leggiamo più tardi. Ancora, comunicazioni che riguardano il lavoro, ad esempio, a cui dobbiamo rispondere il prima possibile. Ci sono invece alcuni messaggi che abbiamo necessità di leggere ma non vogliamo far sapere al contatto che ce li ...

Advertising

FnpLombardia : RT @adiconsum: Vorresti utilizzare anche tu i pagamenti digitali, ma hai dei dubbi? ??Invia un #WhatsApp allo 06 44170233 il servizio di ass… - adiconsum : Vorresti utilizzare anche tu i pagamenti digitali, ma hai dei dubbi? ??Invia un #WhatsApp allo 06 44170233 il serviz… - zazoomblog : Whatsapp ecco il trucco per scoprire se qualcuno ti spia - #Whatsapp #trucco #scoprire #qualcuno… - tecnoandroidit : WhatsApp: per più motivi gli utenti abbandonano la chat, ecco quali sono - WhatsApp attualmente è di sicuro l'app… - _alpacaparka_ : @argentaeheart Stavo per scriverti che mi manchi su WhatsApp, ecco, adesso cosa devo fare se non piangere per te -