Volkswagen Polo - Primo teaser del restyling (Di lunedì 19 aprile 2021) La Volkswagen ha diffuso un'immagine teaser che anticipa il restyling della Polo, che verrà presentato online il 22 aprile. La vettura seguirà l'evoluzione del design degli altri modelli del marchio e nel rendering viene mostrato uno degli elementi chiave dell'aggiornamento: i gruppi ottici anteriori. I fari, infatti, sono stati ridisegnati e ora presentano una firma luminosa a Led caratterizzata dalla doppia linea ricurva che prosegue sul frontale fino a collegarsi al logo del costruttore al centro della calandra. Nuovi Adas, stessa plancia. In attesa di conoscere gli ulteriori dettagli del facelift, la Casa tedesca ha confermato l'arrivo di una nuova strumentazione digitale, ma non ha anticipato informazioni sulla gamma delle motorizzazioni. Probabilmente, le novità saranno molto simili a quelle introdotte sul ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 aprile 2021) Laha diffuso un'immagineche anticipa ildella, che verrà presentato online il 22 aprile. La vettura seguirà l'evoluzione del design degli altri modelli del marchio e nel rendering viene mostrato uno degli elementi chiave dell'aggiornamento: i gruppi ottici anteriori. I fari, infatti, sono stati ridisegnati e ora presentano una firma luminosa a Led caratterizzata dalla doppia linea ricurva che prosegue sul frontale fino a collegarsi al logo del costruttore al centro della calandra. Nuovi Adas, stessa plancia. In attesa di conoscere gli ulteriori dettagli del facelift, la Casa tedesca ha confermato l'arrivo di una nuova strumentazione digitale, ma non ha anticipato informazioni sulla gamma delle motorizzazioni. Probabilmente, le novità saranno molto simili a quelle introdotte sul ...

