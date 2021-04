Vivere è una cosa complessa. Parola di yeti (Di lunedì 19 aprile 2021) "Perché?", si chiedono i bambini che, senza volerlo, fanno filosofia. Una domanda che spesso gli adulti smettono di porsi. Annullando così le proprie esistenze Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 aprile 2021) "Perché?", si chiedono i bambini che, senza volerlo, fanno filosofia. Una domanda che spesso gli adulti smettono di porsi. Annullando così le proprie esistenze

