Vivendi deve risarcire Mediaset per il mancato acquisto di Premium. Ma è vittoria di Pirro: al Biscione 1,7 milioni, chiedeva 3 miliardi (Di lunedì 19 aprile 2021) La vittoria di Pirro di Mediaset su Vivendi complica la vita della famiglia Berlusconi. Il tribunale di Milano ha condannato il socio francese a versare nelle casse del Biscione 1,7 milioni per il dietrofront del socio francese dalla compravendita della pay-tv Premium nel 2016. Ma ha respinto la richiesta di risarcimento da 3 miliardi di euro avanzata da Mediaset e dalla sua controllante Fininvest per la violazione dei patti parasociali e per la concorrenza sleale seguite allo scontro su Premium. E ha così spuntato un’arma importante per la famiglia Berlusconi nella trattativa stragiudiziale con i francesi. Per il tribunale di Milano, Vivendi non poteva esercitare il diritto di recesso su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Ladidisucomplica la vita della famiglia Berlusconi. Il tribunale di Milano ha condannato il socio francese a versare nelle casse del1,7per il dietrofront del socio francese dalla compravendita della pay-tvnel 2016. Ma ha respinto la richiesta di risarcimento da 3di euro avanzata dae dalla sua controllante Fininvest per la violazione dei patti parasociali e per la concorrenza sleale seguite allo scontro su. E ha così spuntato un’arma importante per la famiglia Berlusconi nella trattativa stragiudiziale con i francesi. Per il tribunale di Milano,non poteva esercitare il diritto di recesso su ...

