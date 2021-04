Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Vin Diesel star e produttore del film ispirato al gioco Rock 'Em Sock 'Em Robots - 3cinematographe : #VinDiesel nella versione cinematografica del gioco Rock 'Em Sock' Em - monicastellari : Lo ammetto: ho un debole per Vin Diesel - SpaceCowboy21 : Vin diesel più passano i film più cresce la trippa #FastAndFurious - Kisu_hm : RT @Nerdmovieprod: Rock ‘Em Sock’ Em Robots: il famoso gioco diventerà un film con Vin Di #mattel #Rock'EmSock'Em #universal #VinDiesel htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Vin Diesel

Cinematographe.it - FilmIsNow

ha trovato un nuovo progetto di cui occuparsi: un film live - action tratto dal gioco degli anni '80 Rock 'Em Sock 'Em Robots , di cui sarà il protagonista e il produttore esecutivo. Il ...Dominic "Dom" Toretto sta tornando. Il prossimo 12 luglio (in Italia) uscirà " Fast & Furious 9 ", ultimo capitolo della celebre saga con. Al fianco di Dom ritroveremo la sua "famiglia": Letty (Michelle Roriguez), Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris) e Ramsey, interpretata da Nathalie Emmanuel la celebre Missandei nella ...L'attore Vin Diesel sembra aver deciso di lasciar perdere i motori per un po' per dedicarsi a un film dal gusto nostalgico: Rock 'Em Sock 'Em ...L'attore Vin Diesel sarà coinvolto nello sviluppo di un nuovo film ispirato al gioco degli anni '80 Rock 'Em Sock 'Em Robots, di cui sarà star e produttore. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 19/04 ...