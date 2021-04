VIDEO Tour of the Alps 2021: lo scatto decisivo di Gianni Moscon sul traguardo di Innsbruck (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo un lungo digiuno, Gianni Moscon (Ineos) torna al successo e fa sua la prima tappa del Tour of the Alps 2021. Il ciclista trentino si è imposto sul traguardo di Innsbruck davanti al norvegese Idar Andersen. La volata del gruppo, invece, è stata vinta dal bielorusso Alexander Riabushenko. Con questo risultato Gianni Moscon diventa il leader della classifica generale con 4 secondi di margine sul più immediato inseguitore. Nel dopo gara Gianni Moscon ha espresso le sue emozioni ai microfoni di Raisport: “Una giornata speciale, non potevo chiedere un inizio migliore dopo due mesi di stop per infortunio. Rientrare e vincere quasi in casa, dato che ormai da qualche anno vivo qui a ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo un lungo digiuno,(Ineos) torna al successo e fa sua la prima tappa delof the. Il ciclista trentino si è imposto suldidavanti al norvegese Idar Andersen. La volata del gruppo, invece, è stata vinta dal bielorusso Alexander Riabushenko. Con questo risultatodiventa il leader della classifica generale con 4 secondi di margine sul più immediato inseguitore. Nel dopo garaha espresso le sue emozioni ai microfoni di Raisport: “Una giornata speciale, non potevo chiedere un inizio migliore dopo due mesi di stop per infortunio. Rientrare e vincere quasi in casa, dato che ormai da qualche anno vivo qui a ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tour Naomi Campbell contro l'aria condizionata: 'Fa venire le rughe' Durante un video - tour della sua villa di Malindi, rinomata località in Kenya, ha spiegato: 'Mi piace moltissimo questa stanza perché è fresca. Abbiamo anche l'aria condizionata, ma io non la uso . ...

MAHMOOD: "Ghettolimpo" è il suo nuovo album ... mentre il relativo video ha totalizzato le 80 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il suo tour estivo tocca alcuni tra i più rinomati festival nazionali e internazionali, tra cui il Mi Ami (Milano)...

VIDEO: Prima Tappa Tour of the Alps 2021 LIVE SpazioCiclismo Cancellato il tour di Tiziano Ferro per il 2021: le reazioni degli artisti colleghi Con un video su Instagram, oggi Tiziano Ferro ha annunciato la cancellazione del tour previsto per l'estate 2021 ...

Concerti, cancellato il tour di Tiziano Ferro. Il ritorno negli stadi nel 2023 Il tour di Tiziano Ferro va al 2023. TZN 2021, il tour di Tiziano Ferro che avrebbe dovuto avere luogo dal 6 giugno al 18 luglio 2021 nei più importanti stadi italiani è cancellato. L'artista ha comun ...

