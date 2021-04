Viabilità Roma Regione Lazio del 19-04-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 aprile 2021)DEL 19 APRILEORE 17.35 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE, TRAFFICO IN SMALTIMENTO CON CODE RESIDUE TRA RACCORDO ANULARE E VITINIA VERSO FUORI PERMANGONO CODE SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA BIVIO A1 DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO A SEGUITO DI INCIDENTE CON UN MEZZO PESANTE COINVOLTO. 1 KM IN DIREZIONE NAPOLI CON TENDENZA IN DIMINUZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA A 24TERAMO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA A91FIUMICINO E TUSCOLANA IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER ...