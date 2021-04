Vera Gedroits, chi era la protagonista del doodle di oggi? (Di lunedì 19 aprile 2021) oggi, 19 aprile 2021, si festeggiano i 151 anni dalla nascita di Vera Gedroits; Google le dedica il doodle, l’immagine che molto spesso sostituisce il logo del motore di ricerca, di oggi. Chi era Vera Gedroits? Vera Gedroits è stata la prima donna donna chirurgo militare in Russia, prima professoressa di chirurgia e a prestare servizio come medico nel Palazzo Imperiale della Russia ed è ricordata ancora oggi per le sue innovazioni in ambito medico. Sembrerebbe che la Gedroits abbia pubblicato 58 articoli scientifici, che includono sia articoli che libri di testo sulla chirurgia generale, ma oltre a questo fu anche poetessa e scrittrice. Vera ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 19 aprile 2021), 19 aprile 2021, si festeggiano i 151 anni dalla nascita di; Google le dedica il, l’immagine che molto spesso sostituisce il logo del motore di ricerca, di. Chi eraè stata la prima donna donna chirurgo militare in Russia, prima professoressa di chirurgia e a prestare servizio come medico nel Palazzo Imperiale della Russia ed è ricordata ancoraper le sue innovazioni in ambito medico. Sembrerebbe che laabbia pubblicato 58 articoli scientifici, che includono sia articoli che libri di testo sulla chirurgia generale, ma oltre a questo fu anche poetessa e scrittrice....

Advertising

Agenzia_Ansa : Google dedica un doodle a Vera Gedroits: prima donna chirurgo in Russia e tra le prime al mondo #ANSA - zazoomblog : Vera Gedroits chi era la protagonista del doodle di oggi? - #Gedroits #protagonista #doodle #oggi? - sandcastvles : RT @perchetendenza: 'Vera Gedroits': Perché il doodle di Google di oggi è dedicato alla prima donna chirurgo in Russia e tra le prime al mo… - _MT3V : RT @perchetendenza: 'Vera Gedroits': Perché il doodle di Google di oggi è dedicato alla prima donna chirurgo in Russia e tra le prime al mo… - bethfuckoff : RT @perchetendenza: 'Vera Gedroits': Perché il doodle di Google di oggi è dedicato alla prima donna chirurgo in Russia e tra le prime al mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vera Gedroits "Sculacciare un bambino è come un abuso"/ Lo studio: "Può provocare malattie mentali" Vera Gedroits, chi è/ La morte del fratello Sergei ispirazione per i suoi studi A riportare la notizia è il sito Dagospia citando il tabloid britannico Sun, dove si legge che i bimbi puniti da ...

Il doodle di Google: Vera Gedroits, prima donna chirurgo in Russia Chi è la donna in camice che oggi Google celebra con un doodle? Si tratta di Vera Gedroits, di cui ricorre il 151° anniversario della nascita . È stata la prima donna chirurgo militare in Russia e una delle prime a diventare professore di Chirurgia al mondo. Grazie alle sue ...

Chi era Vera Gedroits, Google le dedica un doodle ANSA Nuova Europa Il doodle di Google: Vera Gedroits, prima donna chirurgo in Russia Grazie alle sue innovazioni nel campo della Medicina e al suo lavoro impavido anche in tempo di guerra, ha salvato molte vite ...

Vera Gedroits: ecco chi era la donna protagonista del doodle di Google di oggi. Ecco chi era Vera Gedroits, protagonista del doodle di oggi. Fu la prima professoressa russa di chirurgia e la prima a operare in guerra.

, chi è/ La morte del fratello Sergei ispirazione per i suoi studi A riportare la notizia è il sito Dagospia citando il tabloid britannico Sun, dove si legge che i bimbi puniti da ...Chi è la donna in camice che oggi Google celebra con un doodle? Si tratta di, di cui ricorre il 151° anniversario della nascita . È stata la prima donna chirurgo militare in Russia e una delle prime a diventare professore di Chirurgia al mondo. Grazie alle sue ...Grazie alle sue innovazioni nel campo della Medicina e al suo lavoro impavido anche in tempo di guerra, ha salvato molte vite ...Ecco chi era Vera Gedroits, protagonista del doodle di oggi. Fu la prima professoressa russa di chirurgia e la prima a operare in guerra.