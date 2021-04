Vela | l’Italia insegue il pass olimpico a Vilamoura nell’ILCA 7 Avvio in salita per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 aprile 2021) È cominciato quest’oggi al’ultimo evento europeo di qualificazione olimpica ai Giochi di Tokyo 2021 per il singolo maschile ILCA 7 (ex Laser Standard) e per il singolo femminile ILCA 6 (ex Laser Radial).ha già conquistato ila cinque cerchi tra le donne e verrà rappresentata in Giappone da Silvia Zennaro (selezionata dalla federazione), mentre non è ancora qualificata tra gli uomini. Purtroppo sono rimaste a disposizione due sole carte olimpiche tra i Paesi europei non ancora qualificati per Tokyo, tra cui. Oggi è andata in scena la prima giornata di qualificazione con il regolare svolgimento di due regate per flotta, in attesa di disputare altri due giorni di Qualifying Series prima delle Finali (da giovedì 22 a sabato 24 aprile con due prove al giorno, senza Medal ...