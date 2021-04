Vauro | la sa una cosa? Lui tira fuori la tessera del Partico comunista e la meloniana lo zittisce così | Video

(Di lunedì 19 aprile 2021) Nomine politiche e interessi personali scandalizzanoSenesi. A Non è l'Arena su La7 Massimo Giletti parla dello scandalo di Allumiere, un concorso pubblico-farsa in Regione Lazio "teleguidato" dalla politica, e il vignettista del Fatto quotidiano esplode: "Siamo nella Repubblica di Allumiere, i partiti non sono più organizzazioni politiche ma macchine clientelari potentissime. Non decidono solo le nomine di qualche funzionario di Allumiere, ma le nomine in Rai e i manager, e tutto con lo stesso criterio nepotista e clientelare, questa è la morte della politica". Poi il gesto a sorpresa: "Voglio fare unacommovente, forse lei si commuoverà meno", annuncia, rivolgendosi a Chiara Colosimo, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia in studio insieme a lui. Quindi, dal taschino estrae una ...

Advertising

nonelarena : #nonelarena Concorso di #Allumiere, @VauroSenesi: 'Viviamo nella Repubblica di Allumiere. I partiti sono diventati… - giu_alessi : RT @La7tv: #nonelarena Concorso di Allumiere, Vauro: 'Viviamo nella Repubblica di Allumiere. I partiti sono diventati macchine clientelari… - Gigettox : #nonelarena Vauro pensa che l'autodichia sia una macchina coreana. - La7tv : #nonelarena Concorso di Allumiere, Vauro: 'Viviamo nella Repubblica di Allumiere. I partiti sono diventati macchine… - rik912 : #Giletti è quel cazzo di genio che riesce a trovare un caso in cui è possibile mettere d'accordo Vauro, Gomez e una… -

Ultime Notizie dalla rete : Vauro una

La7

'Ècosa che non potrei mai fare'. "Un italiano come te in meno". La Dalla Chiesa disintegra: "E nessuno ti ha nemmeno preso a calci"Al via la call "Artisti per Salvemini": tra i primi contributi Caparezza, in video, e, consua vignetta. In arrivo quelli degli illustratori Mauro Biani, Anarkikka, Fabio Magnasciutti, Federica Giglio in arte In Buona Fede. Si mobilitano anche le prime scuole "Salveminiane". ..."Mi ha scritto per farsi somministrare il vaccino per la presenza di genitori fragili, ma io non li conosco". Massimo Giletti torna ad ...Rivelazioni e nuovi documenti sui casi più scottanti affrontati dalla trasmissione. Sono annunciati stasera su La7. Va in onda un nuovo ...