Variante indiana: Boris Johnson cancella la visita a Nuova Delhi, che entra in lockdown. “Sistema sanitario ai limiti” (Di lunedì 19 aprile 2021) Fino a qualche giorno Downing Street aveva confermato il viaggio, nonostante l’incalzare della Variante indiana e le relative preoccupazioni sorte anche nel Regno Unito dopo averla riscontrata in quasi 80 casi di positività. Ma ora Boris Johnson fa dietrofront e annulla, d’intesa con la controparte, la visita ufficiale in India prevista la settimana prossima. Downing Street ha precisato che la missione, la prima di questa importanza del dopo pandemia, è rinviata “alla luce dell’attuale situazione” di diffusione del Covid nel Paese asiatico, dove i contagi sono in crescita e dove è stata individuata la Variante con doppia mutazione dal ceppo originario che da alcuni giorni allarma anche la Gran Bretagna. New Delhi entra in lockdown – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Fino a qualche giorno Downing Street aveva confermato il viaggio, nonostante l’incalzare dellae le relative preoccupazioni sorte anche nel Regno Unito dopo averla riscontrata in quasi 80 casi di positività. Ma orafa dietrofront e annulla, d’intesa con la controparte, laufficiale in India prevista la settimana prossima. Downing Street ha precisato che la missione, la prima di questa importanza del dopo pandemia, è rinviata “alla luce dell’attuale situazione” di diffusione del Covid nel Paese asiatico, dove i contagi sono in crescita e dove è stata individuata lacon doppia mutazione dal ceppo originario che da alcuni giorni allarma anche la Gran Bretagna. Newin– ...

