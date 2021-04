Vangelo e parola del giorno, lunedì 19 aprile 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con il Vangelo del giorno, lunedì 19 aprile 2021 LETTURA DEL giorno Dagli Atti degli ApostoliAt 6,1-7 In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il ... Leggi su zon (Di lunedì 19 aprile 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel19LETTURA DELDagli Atti degli ApostoliAt 6,1-7 In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte ladi Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della». Piacque questa proposta a tutto il ...

