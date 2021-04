Vanessa Incontrada | e il difetto fisico che ha alzato le critiche | Non è il peso

Leggi su kronic

(Di lunedì 19 aprile 2021) L’ex modella spagnola,, nonostante la sua innegabile bellezza possiede un. Scopriamo di cosa si tratta(Instagram)Nata a Barcellona nel 1978,ha acquisito la cittadinanza italiana grazie a suo padre, il quale è di origini partenopee. Non appena compiuta la maggiore età, nel 1996 si è spostata a Milano, città in cui ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, cominciando come modella. Poco dopo per laè arrivato l’esordio televisivo. A cavallo tra gli anni novanta e i duemila infatti, ha condotto “Super”, programma a tema musicale in onda sulle frequenze di Italia 1. Da lì in poi le trasmissioni da lei presentate sono state molte, tante delle ...