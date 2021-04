Valentina Persia furiosa contro Fariba, intervengono Giulia e Pierpaolo (VIDEO) (Di lunedì 19 aprile 2021) Giulia Salemi contro Valentina Persia Nella decima puntata de L’Isola dei famosi 2021 in Palapa c’è stato un durissimo scontro tra Valentina Persia e Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi. La comica non sopporta più Fariba, ci ha litigato pesantemente e non le ha neanche stretto la mano nel momento in cui lei e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 aprile 2021)SalemiNella decima puntata de L’Isola dei famosi 2021 in Palapa c’è stato un durissimo straTehrani, la madre diSalemi. La comica non sopporta più, ci ha litigato pesantemente e non le ha neanche stretto la mano nel momento in cui lei e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : Valentina Persia contro Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi il duro attacco: “Fuori da qui non devo più vederla” -… - ____onji : RT @GiuliaSalemi93: Non entro nel merito della questione... ma l'aggressività di questa Valentina Persia è tollerata ? ... #faribona #isola - jvustinspurpose : RT @indecisissimo: valentina persia la classica persona che ti sembra super simpatica e divertente la prima mezz'ora dopodiché non vuoi far… - lolol55213465 : RT @AtlantisProm: Valentina Persia e Gilles presi direttamente dal bidone dell'umido o non mi spiego questo viscidume - star46843 : RT @ahoy_mat: Ci sono persone con brutti caratteri che sono manna per i reality (tipo Dayane, Antonella Elia, Raz Degan), poi ci sono perso… -