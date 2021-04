Vaccino Pfizer, dove prenotare la vaccinazione a Roma e nel Lazio: centri, giorni e come fare (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel Lazio la campagna di vaccinazione prosegue ed è stata raggiunta la quota di 1,5 milioni di dosi somministrare finora. Un cittadino su cinque, come spiega l’Unità di Crisi della Regione, ha già ricevuto una dose di Vaccino e il 10% ha completato il percorso vaccinale, tant’è che nel mese di aprile si dovrebbero completare le vaccinazioni sugli over 80 e buona parte degli over 70. Da una settimana sono anche aperte le prenotazioni per chi ha 61 e 60 anni e si spera di accelerare perché l’obiettivo nel Lazio (ma non solo) è quello di somministrare più dosi possibili al giorno, con l’auspicio di ritornare presto alla normalità. Leggi anche: Passaporti vaccinali Covid, da domani si potranno scaricare: ecco tutto quello che serve sapere Ma quali sono i centri nel Lazio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 aprile 2021) Nella campagna diprosegue ed è stata raggiunta la quota di 1,5 milioni di dosi somministrare finora. Un cittadino su cinque,spiega l’Unità di Crisi della Regione, ha già ricevuto una dose die il 10% ha completato il percorso vaccinale, tant’è che nel mese di aprile si dovrebbero completare le vaccinazioni sugli over 80 e buona parte degli over 70. Da una settimana sono anche aperte le prenotazioni per chi ha 61 e 60 anni e si spera di accelerare perché l’obiettivo nel(ma non solo) è quello di somministrare più dosi possibili al giorno, con l’auspicio di ritornare presto alla normalità. Leggi anche: Passaporti vaccinali Covid, da domani si potranno scaricare: ecco tutto quello che serve sapere Ma quali sono inel...

