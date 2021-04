Vaccino Moderna, nuove dosi oggi a Torino (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 5800 le nuove dosi di Vaccino Moderna consegnate in queste ore dai corrieri di Poste Italiane all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini Moderna a Chiavari e hanno proseguito il loro viaggio per raggiungere le loro destinazioni finali presso le Farmacie Ospedaliere di Cambiano, Rivoli e Ivrea a all’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino.In totale oggi in Italia saranno 418.800 dosi di Vaccino Moderna. Prosegue dunque a ritmo serrato la campagna vaccinale che ieri in Piemonte ha toccato il record di 30mila vaccinazioni in un giorno e il cui obiettivo è arrivare a 40 mila dosi entro fine mese. ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 5800 lediconsegnate in queste ore dai corrieri di Poste Italiane all’Ospedale San Giovanni Bosco di. Mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccinia Chiavari e hanno proseguito il loro viaggio per raggiungere le loro destinazioni finali presso le Farmacie Ospedaliere di Cambiano, Rivoli e Ivrea a all’Ospedale San Giovanni Bosco di.In totalein Italia saranno 418.800di. Prosegue dunque a ritmo serrato la campagna vaccinale che ieri in Piemonte ha toccato il record di 30mila vaccinazioni in un giorno e il cui obiettivo è arrivare a 40 milaentro fine mese. ...

