Vaccino Johnson & Johnson, Aifa: "Speriamo in ok Ema domani" (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - Sul Vaccino Johnson & Johnson, in Italia la speranza dell'Aifa è che il via libera da parte dell'Ema arrivi "già domani sera". Ad affermarlo è Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa, nel suo intervento all'evento 'Aspettando CameraeSanitatis – Lotta al Covid: vaccini e anticorpi monoclonali', promosso dalla collaborazione tra l'Intergruppo parlamentare Scienza & salute e Sics editore. "Auspichiamo già domani sera un semaforo verde dopo la riunione dell'Ema per il Vaccino J&J. E Speriamo da mercoledì di ripartire con le vaccinazioni. Se non fosse così perché l'Fda non darà un responso definitivo e vi fosse un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - Sul, in Italia la speranza dell'è che il via libera da parte dell'Ema arrivi "giàsera". Ad affermarlo è Nicola Magrini, direttore generale dell', nel suo intervento all'evento 'Aspettando CameraeSanitatis – Lotta al Covid: vaccini e anticorpi monoclonali', promosso dalla collaborazione tra l'Intergruppo parlamentare Scienza; salute e Sics editore. "Auspichiamo giàsera un semaforo verde dopo la riunione dell'Ema per il;J. Eda mercoledì di ripartire con le vaccinazioni. Se non fosse così perché l'Fda non darà un responso definitivo e vi fosse un ...

