Vaccino Johnson & Johnson | Aifa | Speriamo in ok Ema domani

Sul Vaccino Johnson & Johnson, in Italia la speranza dell'Aifa è che il via libera da parte dell'Ema arrivi "già domani sera". Ad affermarlo è Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa, nel suo ...

