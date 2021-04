Vaccino Covid caregiver: come prenotare la vaccinazione, Regione per Regione (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo l’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, il Generale Figliulo, cambiano le direttive per l’esecuzione del piano vaccinale. La necessità di terminare la vaccinazione nel più breve tempo possibile di anziani e persone fragili ha portato alla ridefinizione delle priorità. Stop agli insegnanti e alle altre categorie precedente indicate come prioritarie, potenziamento delle somministrazioni per over 80, persone fragili, con conseguente somministrazione del Vaccino Covid anche per caregiver e conviventi. Anche il ministro Speranza durante la sua Informativa alla Camera del 15 aprile ha ribadito la necessità di terminare nel più breve tempo possibile la vaccinazione di over 80, soggetti fragili e relativi caregiver e over ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo l’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza, il Generale Figliulo, cambiano le direttive per l’esecuzione del piano vaccinale. La necessità di terminare lanel più breve tempo possibile di anziani e persone fragili ha portato alla ridefinizione delle priorità. Stop agli insegnanti e alle altre categorie precedente indicateprioritarie, potenziamento delle somministrazioni per over 80, persone fragili, con conseguente somministrazione delanche pere conviventi. Anche il ministro Speranza durante la sua Informativa alla Camera del 15 aprile ha ribadito la necessità di terminare nel più breve tempo possibile ladi over 80, soggetti fragili e relativie over ...

