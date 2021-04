Vaccino Covid, aperte da oggi le prenotazioni per gli over 65 (Di lunedì 19 aprile 2021) Come annunciato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana aprono da oggi le vaccinazioni per gli over 65. La nuova fase operativa, che inizialmente non era stata inserita in calendario, prevede la possibilità di accedere al Vaccino per la fascia d’età 65-69 anni: la Lombardia aveva infatti previsto l’apertura per i 60-69 anni il 22 aprile. Le modalità sono quelle ormai note e collaudate, secondo il nuovo portale regionale affidato alla gestione di Poste Italiane: – online sul sito www.prenotazionevacciniCovid.regione.lombardia.it; – tramite sportello Postamat, anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare; – con l’aiuto dei Portalettere, che possono effettuare per te la prenotazione; – telefonando al numero verde 800 894545 Ospite ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 aprile 2021) Come annunciato dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana aprono dale vaccinazioni per gli65. La nuova fase operativa, che inizialmente non era stata inserita in calendario, prevede la possibilità di accedere alper la fascia d’età 65-69 anni: la Lombardia aveva infatti previsto l’apertura per i 60-69 anni il 22 aprile. Le modalità sono quelle ormai note e collaudate, secondo il nuovo portale regionale affidato alla gestione di Poste Italiane: – online sul sito www.prenotazionevaccini.regione.lombardia.it; – tramite sportello Postamat, anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare; – con l’aiuto dei Portalettere, che possono effettuare per te la prenotazione; – telefonando al numero verde 800 894545 Ospite ...

borghi_claudio : Persino la Svezia che pure non ha mai chiuso niente se ne esce con il vaccino come condizione per poter evitare il… - Agenzia_Ansa : Covid, per riaprire senza errori mascherine anche dopo il vaccino. il virologo Francesco Broccolo, dell'Università… - RegioneLazio : Certificazione vaccinale: la nostra è la prima regione in Italia a rilasciarlo con dati anagrafici, prima e seconda… - RiccardoLaudad1 : RT @biif: Ecco che sorgono e vengono documentate le prime reazioni autoimmuni al #vaccino #covid previste da una grande fetta di medici già… - RemixFra : RT @creuscher: Domani mi vaccino. È il mio turno. Ancora non ci posso credere. L’inizio della fine di un incubo. Un’emozione incredibile, g… -