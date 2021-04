Vaccino anti - Covid, nel Regno Unito 10 milioni di richiami e solo 4 morti (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Regno Unito ha superato i 10 milioni di richiami e 43 milioni di dosi di Vaccino anti - Covid somministrate. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 3mila su oltre 1,6 milioni di tamponi. I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) Ilha superato i 10die 43di dosi disomministrate. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 3mila su oltre 1,6di tamponi. I ...

Advertising

RegioneLazio : Certificazione vaccinale: la nostra è la prima regione in Italia a rilasciarlo con dati anagrafici, prima e seconda… - Agenzia_Ansa : FLASH | La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca #ANSA - MinisteroSalute : ??Come avviene la sperimentazione dei vaccini anti #Covid19? ?test clinici ?valutazione della risposta immunitaria… - FarodiRoma : Vaccino anti-Covid: aperte le iscrizioni per familiari e caregivers di persone estremamente fragili e disabili gravi - FactaNews : Secondo l’ultimo rapporto @Aifa_ufficiale in Italia sono state 100 le segnalazioni di decessi avvenuti in seguito a… -