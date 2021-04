Vaccino | Acquaroli | “Nelle Marche terminata la somministrazione agli over 80”

Advertising

MaurizioSocci : #nonsolobruttenotizie #covid #marcheprime Dedicato a tutti gli operatori sanitari e volontari che nn hanno smesso u… - viverepesaro : Vaccino, quasi conclusa la prima somministrazione agli over 80: il commissario Figliuolo si congratula con Acquarol… - YouTvrs : #Vaccino over 80, #Acquaroli: 'Quasi conclusa la somministrazione della prima dose' - - YouTvrs : #Acquaroli: 'Raggiunto traguardo di 11mila inoculazioni in un giorno, ci fa ben sperare' - -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Acquaroli

Le Marche è la prima regione italiana ad aver finito le somministrazioni delagli over 80 e siamo avanti sugli over 70 e con i disabili" ha proseguito( SPECIALE COVID - SEGUI GLI ......in Italia (martedì la telefonata del Commissario Figliuolo al Presidente della Giunta). ... Sono 99.000, ma nel frattempo 1.600 hanno ricevuto ilin vari Ospedali, allorquando hanno ...(ANSA) - ANCONA, 19 APR - Marche prima regione a concludere la vaccinazione per gli over 80. Lo conferma, parlando a "Start" su Sky tg24, il presidente della Regione Francesco Acquaroli: "Abbiamo fini ...Marche prima regione a concludere la vaccinazione per gli over 80. Lo conferma il presidente della Regione Francesco Acquaroli: "Abbiamo finito con gli over 80, siamo abbastanza avanti con gli over 70 ...