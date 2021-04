Vaccino: a Saronno la prima settimana 400 iniezioni al giorno, soprattutto AstraZeneca (Di lunedì 19 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella prima settimana di attività, al centro vaccinale di Saronno sono state eseguite 400 iniezioni al giorno, con 4 linee vaccinali attive, da oggi, 19 aprile, si aprirà anche la quinta linea per salire a 500 inoculazioni al giorno. I dati sono stati forniti poco fa da una nota della Città di Saronno che fa tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 19 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nelladi attività, al centro vaccinale disono state eseguite 400al, con 4 linee vaccinali attive, da oggi, 19 aprile, si aprirà anche la quinta linea per salire a 500 inoculazioni al. I dati sono stati forniti poco fa da una nota della Città diche fa tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilSaronno : Ieri a Saronno: è arrivato Pfizer (e il vaccino per Andreina), bomba nelle Groane, incidente a Gerenzano - Will_Saronno : @inaki071166 Per quanto mi riguarda mi guarderò bene dall'andarci finché avremo migliaia di nuovi untori al giorno,… - ilNotiziarioInd : Vaccino: con la conferma di Meda, si lavora per tenere aperto Misinto: “Possiamo fare gli stessi numeri di Saronno… - Clod_Agrelli : Saronno, aperto hub #vaccino anti #Covid, il primo giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Saronno 'Salviamo il Parco del Ticino dall'inutile ferrovia Gallarate - Malpensa T2' ... per il quale esistono alternative funzionanti sia da Saronno che da Novara. In questa epoca di ... La biodiversità naturale è il nostro vaccino dalle epidemie future. I referenti locali, Filiberto Zago ...

Medici e sindaci al lavoro per evitare la chiusura del centro di prossimità ... Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto hanno ricevuto tutti le due somministrazioni di vaccino anti ...che sono stati aperti ieri e che sono tra le destinazioni dei residenti in questa zona (Saronno e ...

Vaccinazioni over 65, l'hub di Saronno è pronto ilSaronno Covid, iniziata in ospedale la vaccinazione dei pazienti oncologici SARONNO – “Ieri al reparto reparto “Day hospital” oncologico del nostro ospedale di Saronno, sono state effettuate le vaccinazioni ai nostri pazienti oncologici. Sono stati ...

A Tradate e Angera sarà possibile vaccinarsi “Con l’inizio delle prenotazioni degli over 65, all’interno dei presidi ospedalieri di Tradate e Angera si è ottenuto, su mia richiesta e dopo una serie di confronti avvenuti in questo fine settimane ...

... per il quale esistono alternative funzionanti sia dache da Novara. In questa epoca di ... La biodiversità naturale è il nostrodalle epidemie future. I referenti locali, Filiberto Zago ...... Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto hanno ricevuto tutti le due somministrazioni dianti ...che sono stati aperti ieri e che sono tra le destinazioni dei residenti in questa zona (e ...SARONNO – “Ieri al reparto reparto “Day hospital” oncologico del nostro ospedale di Saronno, sono state effettuate le vaccinazioni ai nostri pazienti oncologici. Sono stati ...“Con l’inizio delle prenotazioni degli over 65, all’interno dei presidi ospedalieri di Tradate e Angera si è ottenuto, su mia richiesta e dopo una serie di confronti avvenuti in questo fine settimane ...