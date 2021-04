Vaccini | raggiunta quota 15 milioni di somministrazioni “Immunità di gregge entro settembre”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Gelmini: “di” Alle 15.20 di ieri, domenica 18 aprile, il sistema di monitoraggio della Struttura Commissariale ha rilevato il dato di 15.099.777dall’inizio della campagna vaccinale. L’87,2% delle dosi consegnate alle Regioni è stato somministrato. E oltre 400mila dosi di vaccino Moderna arrivate all’hub nazionale di Pratica di Mare sono state trasferite. “Io credo che in questa fase dobbiamo tenere insieme due parole: fiducia e prudenza, che devono guidarci nelle prossime settimane”, ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza. “Siamo in una fase diversa, con una campagna di vaccinazione che va avanti, abbiamo superato i 15di– ha evidenziato -, negli ultimi tre giorni abbiamo fatto ...

Advertising

rinaldodinino : RT @_DAGOSPIA_: L’ITALIA SUPERA QUOTA 15 MILIONI DI VACCINI-GELMINI:'L’IMMUNITÀ DI GREGGE PUO'ESSERE RAGGIUNTA A - _DAGOSPIA_ : L’ITALIA SUPERA QUOTA 15 MILIONI DI VACCINI-GELMINI:'L’IMMUNITÀ DI GREGGE PUO'ESSERE RAGGIUNTA A… - tvbusiness24 : #Covid, Speranza: “è una nuova fase”. Un milione di vaccini in tre giorni. In Italia raggiunta quota 15 milioni di… - TeleuniversoTV : Lazio – Vaccini anti-covid: raggiunta quota 1,5 milioni di somministrazioni : - Sicurezza18 : RT @CGILModena: ?? E' un’intesa importante quella raggiunta tra Governo e sindacati su Protocollo sicurezza e piano vaccini che ha l'obietti… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini raggiunta

Radio Gold

... il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha assegnato alla nostra regione era arrivare a 54.700alla settimana. In Liguria questa cifra è stata non solo, ma nettamente superata: sono ...... il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha assegnato alla nostra regione era arrivare a 54.700alla settimana. In Liguria questa cifra è stata non solo, ma nettamente superata: sono ...Prima 80, poi 100 e per la settimana appena iniziata 120. Da lunedì prossimo, ancora un incremento: diventeranno 140. Aumentano le dosi di vaccino destinate ai medici di ...Sarà la riunione del Comitato tecnico scientifico e l'incontro con le regioni a definire il decreto legge che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare tra mercoledì e giovedì ...