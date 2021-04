Vaccini: quasi 400mila sardi vaccinati, 119mila over 80 (Di lunedì 19 aprile 2021) La Sardegna recupera sulle altre regioni nella campagna di vaccinazione e va al sestultimo posto nella classifica stilata dal Governo sulle regioni più virtuose nella somministrazione delle dosi. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) La Sardegna recupera sulle altre regioni nella campagna di vaccinazione e va al sestultimo posto nella classifica stilata dal Gno sulle regioni più virtuose nella somministrazione delle dosi. ...

Advertising

fattoquotidiano : L’ammissione da parte delle autorità cinesi che i loro vaccini anti-Covid hanno una scarsa efficacia non sembra ave… - AnsaSardegna : Vaccini: quasi 400mila sardi vaccinati, 119mila over 80. Campagna rallenta nel weekend, 86% dosi inoculate su conse… - teobaratto90 : RT @GuadagnoRaffae2: Dicono che il cambio di passo non c’è stato: 1) vaccini 360 mila dosi, per ora, al giorno; 2) sbocco dei cantieri, sig… - G_mastrovito : RT @PagellaPolitica: ??Nell’ultima settimana le regioni si sono concentrate principalmente sulla fascia 70-79 anni, somministrandole quasi… - V_R_S_Giac_ : RT @Ussignur_: @AlbertoBagnai NOTA Si calcola che un 50% delle sia naturalmente immune + molti l'han preso, quindi l'immunità di gruppo dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini quasi India: vaccinazioni, quasi 124 milioni di dosi somministrate Nuova Delhi, 19 apr 11:36 - In India sono state somministrate a oggi 123.852.566 dosi di vaccini contro il coronavirus, di cui 1.230.007 nelle ultime 24 ore. Lo riferisce...

Vaccini: quasi 400mila sardi vaccinati, 119mila over 80 Dopo il record di oltre 13mila vaccini fatti venerdì, tra sabato e domenica sono state ... Nel frattempo c'è una buona notizia per gli over 80, quasi tutti gli ultraottentenni hanno ricevuto almeno una ...

Vaccini: quasi 400mila sardi vaccinati, 119mila over 80 - Cronaca ANSA Nuova Europa Vaccini: quasi 400mila sardi vaccinati, 119mila over 80 Dopo il record di oltre 13mila vaccini fatti venerdì, tra sabato e domenica sono ... Nel frattempo c'è una buona notizia per gli over 80, quasi tutti gli ultraottentenni hanno ricevuto almeno una dose ...

Vaccini, oltre 15 milioni di somministrazioni. Veneto in testa: i dati regione per regione Ansa. 'Questa settimana abbiamo ottenuto una media di 50mila vaccini al giorno. Dalla prossima saliremo a 68mila vaccini al giorno per arrivare dalla settimana successiva a 100mila vaccini al giorno, ...

Nuova Delhi, 19 apr 11:36 - In India sono state somministrate a oggi 123.852.566 dosi dicontro il coronavirus, di cui 1.230.007 nelle ultime 24 ore. Lo riferisce...Dopo il record di oltre 13milafatti venerdì, tra sabato e domenica sono state ... Nel frattempo c'è una buona notizia per gli over 80,tutti gli ultraottentenni hanno ricevuto almeno una ...Dopo il record di oltre 13mila vaccini fatti venerdì, tra sabato e domenica sono ... Nel frattempo c'è una buona notizia per gli over 80, quasi tutti gli ultraottentenni hanno ricevuto almeno una dose ...Ansa. 'Questa settimana abbiamo ottenuto una media di 50mila vaccini al giorno. Dalla prossima saliremo a 68mila vaccini al giorno per arrivare dalla settimana successiva a 100mila vaccini al giorno, ...